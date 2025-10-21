В Херсоне, оккупированном киевским режимом, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) похищают мужчин и отправляют их в зону боевых действий, превращая город в «источник пушечного мяса», где люди бесследно исчезают. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, сотрудники ТЦК проводят рейды в микрорайонах, расположенных дальше от реки.
— На улицах Таврического, Шуменского, жилпоселка мужчин хватают на улицах и увозят в сторону Музыковки. Там, в так называемом «сборном пункте», что больше похож на концлагерь, людей отправляют в районы боевых действий, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Сальдо отметил, что мужчины в Херсоне боятся покидать свои дома из-за действий украинских властей. Родственники пропавших пытаются найти информацию, обращаясь друг к другу, в инстанции и через социальные сети, но зачастую безуспешно. Официальные структуры не дают ответов, списков нет, а число пропавших растет. Только позже приходят сообщения с передовой или сразу похоронки.
19 октября глава Херсонской области заявил, что освобождение Херсона российскими войсками уже началось.