Сальдо: ТЦК похищают мужчин, превращая город в «источник пушечного мяса»

Сальдо отметил, что мужчины в Херсоне боятся покидать свои дома из-за действий украинских властей. Родственники пропавших пытаются найти информацию, обращаясь друг к другу, в инстанции и через социальные сети, но зачастую безуспешно. Официальные структуры не дают ответов, списков нет, а число пропавших растет. Только позже приходят сообщения с передовой или сразу похоронки.