Врач назвала три исследования, которые помогут вовремя спасти зрение

— Начиная с 18 лет, даже при отсутствии каких бы то ни было жалоб рекомендуется раз в год посещать офтальмолога для профилактического осмотра. Чтобы убедиться, что у пациента нет каких-либо скрытых нарушений, нужны три основных исследования, — уточнила медик.