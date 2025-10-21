Ричмонд
Врач назвала три исследования, которые помогут вовремя спасти зрение

Офтальмолог Шилова: три исследования помогут выявить скрытые нарушения зрения.

Источник: Комсомольская правда

Многие люди обращаются к офтальмологу только при проблемах со зрением. Врач-офтальмолог высшей категории, эксперт телеканала «Доктор», микрохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова назвала KP.RU три главные проверки, которые должен пройти каждый взрослый.

— Начиная с 18 лет, даже при отсутствии каких бы то ни было жалоб рекомендуется раз в год посещать офтальмолога для профилактического осмотра. Чтобы убедиться, что у пациента нет каких-либо скрытых нарушений, нужны три основных исследования, — уточнила медик.

По ее словам, для полноценной проверки зрения нужны проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления и осмотр внутриглазных структур с помощью микроскопа. Если врач обнаруживает отклонения, назначаются дополнительные исследования для уточнения диагноза.

Особое внимание профилактике зрения следует уделять людям с миопией (близорукостью). Ежегодные обследования обязательны, а проверка остроты зрения имеет свои особенности в зависимости от степени нарушения.