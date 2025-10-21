Нарушил — увезли: эвакуатор запускают на Зелёном бульваре во Владивостоке

PrimaMedia, 21 октября. На Зелёном бульваре во Владивостоке с сегодняшнего дня начинает работу эвакуатор. Теперь автовладельцы, которые паркуют машины с нарушением ПДД, помимо административного штрафа будут вынуждены забирать транспорт со штрафстоянки. Об этом рассказали на планёрном совещании под руководством главы города Константина Шестакова, сообщает пресс-служба мэрии.