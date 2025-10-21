Ричмонд
Нарушил — увезли: эвакуатор запускают на Зелёном бульваре во Владивостоке

Транспортировка машин, нарушивших ПДД, на штраф-стоянку будет вестись в ежедневном режиме.

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia, 21 октября. На Зелёном бульваре во Владивостоке с сегодняшнего дня начинает работу эвакуатор. Теперь автовладельцы, которые паркуют машины с нарушением ПДД, помимо административного штрафа будут вынуждены забирать транспорт со штрафстоянки. Об этом рассказали на планёрном совещании под руководством главы города Константина Шестакова, сообщает пресс-служба мэрии.

"Машины нарушителей создают помехи для других водителей и ограничивают проезд экстренных служб. Здесь каждый день работают парконы. Теперь на Зелёном бульваре в ежедневном режиме будут работать ещё и эвакуаторы муниципальной дорожной службы, — отметил заместитель главы администрации города Дмитрий Свитайло.

Замглавы отметил, что особое внимание власти уделят также территориям у крупных торговых центров, где хаотичная парковка мешает движению общественного транспорта.

По данным городских служб, автоматические комплексы фиксируют в среднем около 100 нарушений парковки ежедневно по всему Владивостоку. Наибольшее число жалоб поступает с участков: Нейбута — Зелёный бульвар, трассы Седанка — Патрокл, а также центральных улиц — Пушкинской, Светланской, Семёновской и Прапорщика Комарова.

Отмечается, что муниципальная служба эвакуации уже запущена во Владивостоке. Все автомобили-нарушители вывозятся на штрафстоянку по адресу Луговая, 50. До конца декабря планируется открыть вторую площадку — на Нефтеветке, 4.

Парконы против хаоса: автомобилистов массово штрафуют на Зелёном бульваре во Владивостоке.

С декабря комплексы фотовидеофиксации выявили более 1200 нарушений.

Напомним, в сентябре текущего года на улице Нейбута автомобиль скорой помощи не смог оперативно проехать к пациенту из‑за множества машин, припаркованных вдоль обочины. Спецтранспорт с включёнными проблесковыми маячками оказался заблокирован на узком участке дороги — с одной стороны его сжимали нарушители парковки, с другой — встречный поток.

Ещё один резонансный инцидент произошёл в конце мая 2024 года в микрорайоне «Зелёный угол»: скорая помощь не смогла подъехать к роженице из‑за забитого автомобилями двора. Женщина не дождалась медиков и родила прямо на лавочке, пока её муж вручную помогал бригаде пробраться сквозь парковочный хаос.