В Омск привезут мощи блаженной Матроны Московской

В Омскую область привезут мощи трёх великих святых. Они будут выставлены в Никольском Казачьем соборе с 25 октября по 4 ноября. Омичи смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского, мощам великомученицы Анастасии Узорешительницы и мощам блаженной Матроны Московской.
Святитель Спиридон Тримифунтский является одним из самых почитаемых святых, который своей молитвой и заступничеством исцелял больных, избавлял от бед и призывал грешных к покаянию. К его мощам принято обращаться с просьбами о спасении от грехов, помощи в трудных жизненных ситуациях и об укреплении внутреннего мира.
Великомученица Анастасия Узорешительница посвятила свою жизнь служению заключённым, за что и получила своё святое имя. Сегодня она продолжает помогать тем, кто страдает от духовных уз, тех, кто находится в плену греховных зависимостей и ошибок.
Блаженная Матрона Московская знаменита множеством чудес, она исцеляет больных, утешает скорбящих, поддерживает в моменты отчаяния и уныния. У неё молятся о силе для борьбы с вредными привычками, о терпении и мудрости в преодолении житейских трудностей, а также о духовной крепости и вере.