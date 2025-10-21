В Омск привезут мощи блаженной Матроны Московской

Святитель Спиридон Тримифунтский является одним из самых почитаемых святых, который своей молитвой и заступничеством исцелял больных, избавлял от бед и призывал грешных к покаянию. К его мощам принято обращаться с просьбами о спасении от грехов, помощи в трудных жизненных ситуациях и об укреплении внутреннего мира.