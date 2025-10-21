Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск привезут мощи блаженной Матроны Московской

В Омске появятся мощи великих святых. Православные омичи смогут просить у них заступничества.

Источник: Om1 Омск

В Омскую область привезут мощи трёх великих святых. Они будут выставлены в Никольском Казачьем соборе с 25 октября по 4 ноября. Омичи смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского, мощам великомученицы Анастасии Узорешительницы и мощам блаженной Матроны Московской.

Святитель Спиридон Тримифунтский является одним из самых почитаемых святых, который своей молитвой и заступничеством исцелял больных, избавлял от бед и призывал грешных к покаянию. К его мощам принято обращаться с просьбами о спасении от грехов, помощи в трудных жизненных ситуациях и об укреплении внутреннего мира.

Великомученица Анастасия Узорешительница посвятила свою жизнь служению заключённым, за что и получила своё святое имя. Сегодня она продолжает помогать тем, кто страдает от духовных уз, тех, кто находится в плену греховных зависимостей и ошибок.

Блаженная Матрона Московская знаменита множеством чудес, она исцеляет больных, утешает скорбящих, поддерживает в моменты отчаяния и уныния. У неё молятся о силе для борьбы с вредными привычками, о терпении и мудрости в преодолении житейских трудностей, а также о духовной крепости и вере.