Дорожники могут до конца октября завершить «ливневку» на Красном Пути в Омске

В Омске ливневая канализация на Красном Пути может быть сдана на текущей неделе, с учетом, если заказчик примет объект. Об этом сообщила ГТРК «Иртыш» со ссылкой на мэрию Омска. Завершающие работы начнутся утром во вторник, 21 октября.
Изначально завершить строительство объекта на Красном Пути в районе Городского дворца творчества и обе стороны от него должны были еще 20 августа. Но действующий на тот момент подрядчик не уложился в сроки.
Контракт с ним расторгли. Исправлять недоделки стал другой. Ему выделили около 30 млн рублей. Работы должны были завершить 20 октября, но снова помешал уже снегопад, случившийся 10 октября.
В итоге принято решение все работы закончить на текущей неделе. Подрядчику остается уложить бордюры от остановки «Телецентр» до перекрестка с улицей Березовая, уточнили в администрации.
Сама потребность в ливневой канализации у этой дороги остро возникла в прошлом году, когда даже общественный транспорт из-за луж стал сваливаться в кювет, проезжая здешний отрезок пути.
Ранее мы писали, что к 18 сентября капремонт омских дорог по нацпроекту завершился на 99%.