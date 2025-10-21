Дорожники могут до конца октября завершить «ливневку» на Красном Пути в Омске

В Омске ливневая канализация на Красном Пути может быть сдана на текущей неделе, с учетом, если заказчик примет объект. Об этом сообщила ГТРК «Иртыш» со ссылкой на мэрию Омска. Завершающие работы начнутся утром во вторник, 21 октября.