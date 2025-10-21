В четырёх районах Новосибирска на сутки отключат воду

В Новосибирске на сутки ограничат подачу воды сразу в четырёх районах города. Это связано с плановыми работами на магистральном водоводе вдоль улицы Панфиловцев. Об этом сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии.
По данным ведомства, специалисты приступят к установке запорной арматуры в 23:00 21 октября. Работы продлятся до 22:00 22 октября. На это время будет снижено давление в системах холодного и горячего водоснабжения в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Дзержинском районах города.
Как уточнили в департаменте, установка нового оборудования необходима для оптимизации гидравлического режима и повышения надёжности системы водоснабжения. После завершения монтажа коммунальные службы смогут быстрее перекрывать участки водовода в случае аварий и проводить ремонт без отключения воды у большого числа жителей.