В четырёх районах Новосибирска на сутки отключат воду

По данным ведомства, специалисты приступят к установке запорной арматуры в 23:00 21 октября. Работы продлятся до 22:00 22 октября. На это время будет снижено давление в системах холодного и горячего водоснабжения в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Дзержинском районах города.