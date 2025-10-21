Новосибирский психолог объяснила, как сохранить брак

12 октября в Госдуме предложили ввести обязательную примирительную процедуру перед разводом. Корреспонденты Горсайта поговорили с психологом Екатериной Сизиковой о том, как попытаться сохранить отношения самостоятельно и где проходит граница, после которой вернуть всё обратно уже невозможно.
По словам специалиста, первыми тревожными сигналами приближающегося развода становятся холодность, раздражение и агрессия. Затем появляется желание дистанцироваться — например, переехать на диван или в другую комнату. Именно в этот момент стоит действовать, если есть желание сохранить семью.
Когда негативные эмоции начинают преобладать, конфликты тянутся месяцами, а партнёры делают вид, что всё в порядке, это повод обратиться к психологу. Однако, как отмечает Сизикова, многим проще поставить точку и развестись, чем работать над собой и отношениями.
«Стоит разобраться: какую проблему вы решите разводом? А если вы останетесь вместе, будет лучше или хуже? Разрыв проживается как острое горе. Это потеря человека, статуса, образа жизни. Чтобы выйти без конфликтов, нужно быть очень осознанными», — поясняет эксперт.
По её словам, без профессиональной помощи с этим справляются не более 5% пар.
При этом, добавляет Сизикова, сохранять брак только ради детей не стоит — дети чувствуют атмосферу в семье и со временем воспроизводят те же модели поведения.
По её мнению, развод всегда остаётся тяжёлым испытанием для ребёнка, но помочь ему можно, если взрослые сохраняют уважительные отношения и показывают, что расстаются только как супруги, а не как родители. Важно разговаривать с ребёнком, поддерживать его и избегать конфликтов между бывшими супругами, тогда адаптация пройдёт гораздо легче.