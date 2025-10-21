Новосибирский психолог объяснила, как сохранить брак

По её мнению, развод всегда остаётся тяжёлым испытанием для ребёнка, но помочь ему можно, если взрослые сохраняют уважительные отношения и показывают, что расстаются только как супруги, а не как родители. Важно разговаривать с ребёнком, поддерживать его и избегать конфликтов между бывшими супругами, тогда адаптация пройдёт гораздо легче.