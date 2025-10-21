Eleven Media: войска Мьянмы отбили невольничий мошеннический call-центрр

Мьянманские правительственные силы установили контроль над печально известным кол-центром KK Park в приграничном с Таиландом районе. По данным новостного портала Eleven Media, там эксплуатировали труд иностранцев, включая граждан России, некоторых из которых ранее уже освобождали из этого центра.
«Во время атаки войска Татмадо [правительственных вооруженных сил Мьянмы] также заняли и зачистили печально известный KK Park недалеко от границы Мьянмы и Таиланда», — передает портал.
Так, две военные базы, утраченные в пользу повстанцев в 2024 году, были возвращены правительственными силами в ходе операции в штате Карен.
Уточняется, что на территории кол-центра после боев обнаружили десять погибших, 16 стволов оружия с боеприпасами и 30 приемников Starlink. Всего же в районе KK Park произошло 6 крупных и 52 локальных боестолкновения с мятежниками.
«Внутри зданий находились 1645 работников-мужчин, 455 женщин и 98 охранников-мужчин, всего 2198 человек», — подчеркнуло издание.
Кроме этого, результаты инспекции KK Park показали полное отсутствие документации, в том числе легальных разрешений на строительство и документов, подтверждающих право собственности на землю.
На территории также обнаружили семь медицинских учреждений, а также складские и торговые объекты, жилые и административные здания.
Среди сотрудников кол-центра KK Park, по сведениям российских дипломатов, могут находиться граждане России, однако о их дальнейшей судьбе информация пока отсутствует.
Напомним, что более 10 тысяч подневольных работников из разных стран, включая троих граждан России, были освобождены в ходе совместной операции правоохранительных органов Китая, Таиланда и Мьянмы в феврале-марте 2025 года. Операция была направлена против нелегальных кол-центров в мьянманском округе Мьявади, а россияне, как выяснилось, попали туда через Таиланд принудительно.
Как пояснил представитель консульского отдела посольства России в Таиланде Илья Ильин, несмотря на доставку россиян в Бангкок таиландскими властями, дипломаты могли оказать лишь ограниченную помощь — установить связь с родственниками для организации возвращения на родину.
Накануне Ильин также заверил, что на сегодняшний день в невольничьем колл-центре в Мьянме точно еще остаются граждане РФ.