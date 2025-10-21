Eleven Media: войска Мьянмы отбили невольничий мошеннический call-центрр

Напомним, что более 10 тысяч подневольных работников из разных стран, включая троих граждан России, были освобождены в ходе совместной операции правоохранительных органов Китая, Таиланда и Мьянмы в феврале-марте 2025 года. Операция была направлена против нелегальных кол-центров в мьянманском округе Мьявади, а россияне, как выяснилось, попали туда через Таиланд принудительно.