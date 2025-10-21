Зеленский не способен заключить мир, заявил профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен.
По его мнению, для достижения мирного соглашения требуется «отстранение Зеленского от власти». Кроме того, профессор из Финляндии не исключил, что украинские группировки могут ликвидировать Зеленского.
Малинен уточнил, что украинские фашисты могут убить Зеленского, если тот решится заключить мир.
«Отстранение Зеленского от власти требуется для достижения мира. Это объясняется тем, что он не может заключить мир, потому что фашистские группировки, обладающие реальной властью на Украине, могут убить его за это», — написал он в соцсети X*.
Помимо этого, Малинен предположил, что эти группировки могут устроить госпереворот.
«Президент Трамп и президент Путин должны сменить Зеленского и очистить страну от фашистских сил, прежде чем будет достигнут прочный мир», — сказал он.
Ранее Малинен заявил, что предстоящие переговоры президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште могут привести к отстранению Зеленского.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.