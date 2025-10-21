Рогов: уничтоженным боевикам ВСУ не помогли плащи-невидимки

«На самом деле, теплоизоляционный плащ не панацея по той простой причине, что все равно открытыми остаются как минимум кисти рук и лицо при перемещении. Если человек лежит, как снайпер, и скрывает себя — это одно. Если же он пытается передвигаться, то тяжело сохранить целостность оболочки и не попасть в прицел тепловизора», — сказал Рогов.