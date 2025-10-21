Ричмонд
Рогов: уничтоженным боевикам ВСУ не помогли плащи-невидимки

Украинские диверсанты в плащах-невидимках были уничтожены у села Малые Щербаки в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснил aif.ru, почему теплоизоляционные плащи не помогли диверсантам ВСУ и были уничтожены недалеко от села Малые Щербаки в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские операторы БПЛА засекли передвижение двух украинских диверсантов в плащах-невидимках в направлении Малых Щербаков. Противник был уничтожен сбросами с дронов.

«На самом деле, теплоизоляционный плащ не панацея по той простой причине, что все равно открытыми остаются как минимум кисти рук и лицо при перемещении. Если человек лежит, как снайпер, и скрывает себя — это одно. Если же он пытается передвигаться, то тяжело сохранить целостность оболочки и не попасть в прицел тепловизора», — сказал Рогов.

Он также отметил, что российские бойцы, которые обнаружили диверсантов, настоящие профессионалы.

«В дозоре стояли профессиональные российские солдаты. Не исключено также, что плащи-невидимки противника были выполнены из некачественного теплоизоляционного материала или испортились по какой-то причине. Дождь и влага тоже могут повлиять на качество таких плащей», — подытожил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что боевики ВСУ под Запорожьем погибли ради пиара Зеленского.

