Рогов: уничтоженным боевикам ВСУ не помогли плащи-невидимки

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснил aif.ru, почему теплоизоляционные плащи не помогли диверсантам ВСУ и были уничтожены недалеко от села Малые Щербаки в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что российские операторы БПЛА засекли передвижение двух украинских диверсантов в плащах-невидимках в направлении Малых Щербаков. Противник был уничтожен сбросами с дронов.
«На самом деле, теплоизоляционный плащ не панацея по той простой причине, что все равно открытыми остаются как минимум кисти рук и лицо при перемещении. Если человек лежит, как снайпер, и скрывает себя — это одно. Если же он пытается передвигаться, то тяжело сохранить целостность оболочки и не попасть в прицел тепловизора», — сказал Рогов.
Он также отметил, что российские бойцы, которые обнаружили диверсантов, настоящие профессионалы.
«В дозоре стояли профессиональные российские солдаты. Не исключено также, что плащи-невидимки противника были выполнены из некачественного теплоизоляционного материала или испортились по какой-то причине. Дождь и влага тоже могут повлиять на качество таких плащей», — подытожил Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что боевики ВСУ под Запорожьем погибли ради пиара Зеленского.