Жительница Слюдянки получила грант на развитие своего магазина

В Иркутской области впервые завершилась образовательная программа «Серебряный старт», созданная для поддержки предпринимателей старше 60 лет. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, финансовую помощь на развитие собственного дела получила владелица сувенирной лавки из Слюдянки Луиза Константинова.
Программа, являющаяся частью национального проекта, помогает людям зрелого возраста открыть или расширить свой бизнес. Пятнадцать участников прошли десятидневное обучение в Центре «Мой бизнес», где освоили азы предпринимательства, включая финансовое планирование и налоговые вопросы. Они также посетили с экскурсиями местные производственные предприятия.
— Победительница конкурса управляет магазином, который одновременно служит туристическим информационным центром. Ее проект по популяризации туризма в Слюдянском районе высоко оценили эксперты. Луиза создает уникальные изделия с байкальской символикой, — отметили в правительстве.
Выигранный грант в 150 тысяч рублей она направит на закупку современного оборудования — гравера и термопресса, что позволит разнообразить ассортимент сувенирной продукции. Теперь сибирячку ждет следующий этап — федеральный отбор, где ей предстоит конкурировать с предпринимателями из других регионов страны за главную победу.
