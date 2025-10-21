Жительница Слюдянки получила грант на развитие своего магазина

Выигранный грант в 150 тысяч рублей она направит на закупку современного оборудования — гравера и термопресса, что позволит разнообразить ассортимент сувенирной продукции. Теперь сибирячку ждет следующий этап — федеральный отбор, где ей предстоит конкурировать с предпринимателями из других регионов страны за главную победу.