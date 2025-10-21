Спецслужбы трех стран будут обеспечивать безопасность Путина и Трампа в Венгрии: раскрыты детали подготовки саммита

Специальные службы обеспечат полную безопасность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их переговоров в Будапеште. Об этом в соцсети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение», — написал эксперт.
Вопрос безопасности двух лидеров — отнюдь не праздный. Буквально накануне в западной прессе появились вбросы о том, что Великобритания якобы готовит покушение на Путина во время саммита в Будапеште. Вместе с тем, на Западе заявляют, что окружение президента России якобы «бьет тревогу» из-за предстоящей встречи с Трампом и «убеждает президента РФ отказаться от поездки в Венгрию из-за возможного покушения».
16 октября Путин и Трамп пообщались по телефону. Их разговор продлился более двух часов. После этого Трамп оценил разговор с Путиным как «очень хороший». В числе прочего в ходе беседы лидеры двух стран договорились провести очную встречу. Дональд Трамп предложил в качестве места встречи Венгрию, российский президент согласился с этим предложением.
Позже глава Белого дома объяснил выбор места встречи с президентом России. По его словам, венгерский премьер-министр Виктор Орбан является «хорошей принимающей стороной». Он отметил, что в Будапеште проведение саммита наиболее безопасно.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Будапешт в качестве места будущего саммита России и США был выбран в том числе и из-за отношений глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Так что теперь в экспертном сообществ обсуждают маршрут российского лидера из Москвы в Будапешт.