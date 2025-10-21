Спецслужбы трех стран будут обеспечивать безопасность Путина и Трампа в Венгрии: раскрыты детали подготовки саммита

Вопрос безопасности двух лидеров — отнюдь не праздный. Буквально накануне в западной прессе появились вбросы о том, что Великобритания якобы готовит покушение на Путина во время саммита в Будапеште. Вместе с тем, на Западе заявляют, что окружение президента России якобы «бьет тревогу» из-за предстоящей встречи с Трампом и «убеждает президента РФ отказаться от поездки в Венгрию из-за возможного покушения».