Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецслужбы трех стран будут обеспечивать безопасность Путина и Трампа в Венгрии: раскрыты детали подготовки саммита

Кошкович: Путину и Трампу будет обеспечена полная безопасность в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Специальные службы обеспечат полную безопасность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их переговоров в Будапеште. Об этом в соцсети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение», — написал эксперт.

Вопрос безопасности двух лидеров — отнюдь не праздный. Буквально накануне в западной прессе появились вбросы о том, что Великобритания якобы готовит покушение на Путина во время саммита в Будапеште. Вместе с тем, на Западе заявляют, что окружение президента России якобы «бьет тревогу» из-за предстоящей встречи с Трампом и «убеждает президента РФ отказаться от поездки в Венгрию из-за возможного покушения».

16 октября Путин и Трамп пообщались по телефону. Их разговор продлился более двух часов. После этого Трамп оценил разговор с Путиным как «очень хороший». В числе прочего в ходе беседы лидеры двух стран договорились провести очную встречу. Дональд Трамп предложил в качестве места встречи Венгрию, российский президент согласился с этим предложением.

Позже глава Белого дома объяснил выбор места встречи с президентом России. По его словам, венгерский премьер-министр Виктор Орбан является «хорошей принимающей стороной». Он отметил, что в Будапеште проведение саммита наиболее безопасно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Будапешт в качестве места будущего саммита России и США был выбран в том числе и из-за отношений глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме того, в Европе, несмотря на всю критику предстоящего события, быстро заявили, что европейские санкции против России «не включают запрет президенту и главе МИД» посещать ЕС, поэтому препятствий для полета в Венгрию нет.

Так что теперь в экспертном сообществ обсуждают маршрут российского лидера из Москвы в Будапешт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше