Задержаны курьеры мошенников, действовавшие в Приморье и других регионах

В Уссурийске сотрудники уголовного розыска задержали двух пособников телефонных мошенников, действовавших на территории нескольких регионов России. Молодые люди в возрасте 20 и 23 лет исполняли роли курьеров, помогая аферистам обманывать пожилых граждан и забирать их сбережения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, мошенники вводили граждан в заблуждение, убеждая их в том, что те якобы могут быть привлечены к ответственности за «пособничество иностранным государствам» и должны «декларировать» свои накопления, передав их доверенному лицу. После этого под видом курьеров официальных организаций злоумышленники забирали у граждан наличные средства и передавали их через третьих лиц организаторам преступной схемы.
Оперативники полиции установили, что преступная группа действовала в Приморском крае, на Сахалине, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Сумма ущерба, причинённого потерпевшим, превысила 10 миллионов рублей.
Одного из подозреваемых полицейские задержали в аэропорту при попытке улететь из Владивостока в Москву, второго — в гостинице в Южно-Сахалинске. Среди жертв телефонных аферистов оказались жители Уссурийска в возрасте 77, 84 и 87 лет. В одном из случаев пожилая женщина, введённая в заблуждение, сама выполняла функции курьера, передавая жуликам деньги другой пострадавшей.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Оба фигуранта дела заключены под стражу, их причастность к аналогичным преступлениям проверяется.