Задержаны курьеры мошенников, действовавшие в Приморье и других регионах

По данным ведомства, мошенники вводили граждан в заблуждение, убеждая их в том, что те якобы могут быть привлечены к ответственности за «пособничество иностранным государствам» и должны «декларировать» свои накопления, передав их доверенному лицу. После этого под видом курьеров официальных организаций злоумышленники забирали у граждан наличные средства и передавали их через третьих лиц организаторам преступной схемы.