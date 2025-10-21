NYT: Элитный небоскреб Манхэттена трещит по швам из-за неудачного дизайна

Один из престижных небоскребов Манхэттена столкнулся с серьезными конструктивными проблемами. Издание The New York Times сообщает о многочисленных трещинах на фасаде, протечках и сбоях в работе лифтовых систем.
Независимые инженерные оценки выявили, что эти повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой от ветра и осадков на относительно тонкую конструкцию здания. Специалисты предупреждают, что без серьезных финансовых вложений в ремонт небоскреб может стать непригодным для проживания или даже представлять угрозу для окружающих. Несмотря на заверения инспекторов о безопасности, последние проверки показали отслоение бетонных фрагментов на верхних этажах и появление новых дефектов.
Одной из возможных причин возникновения проблем называют уникальный фасад из белого бетона. Предполагается, что изменение состава бетона для достижения желаемого оттенка могло негативно сказаться на его прочностных характеристиках. Эти решения были приняты по настоянию девелопера Гарри Маклоу и архитектора Рафаэля Виньоли. Еще до начала строительства некоторые участники проекта высказывали опасения относительно долговечности белого экстерьера, говорится в статье.
