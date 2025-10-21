NYT: Элитный небоскреб Манхэттена трещит по швам из-за неудачного дизайна

Независимые инженерные оценки выявили, что эти повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой от ветра и осадков на относительно тонкую конструкцию здания. Специалисты предупреждают, что без серьезных финансовых вложений в ремонт небоскреб может стать непригодным для проживания или даже представлять угрозу для окружающих. Несмотря на заверения инспекторов о безопасности, последние проверки показали отслоение бетонных фрагментов на верхних этажах и появление новых дефектов.