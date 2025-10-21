Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

День у Дев отлично подойдет для решения самых разных проблем, в том числе финансовых вопросов. По итогам этого вторника вы почувствуете, что будто бы камень свалился с плеч. Сейчас вы отлично понимаете, как и чего можно добиться и что для этого нужно сделать. Благодаря такой ясности будет шанс достичь успеха в любом деле. Вторая половина дня подходит для учебы. Вы быстро запоминаете все, что нужно, и делаете правильные выводы.