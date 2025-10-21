Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков зодиака во вторник, 21 октября 2025 года.
Овнам лучше отложить на потом запланированные поездки. Если они неизбежны, воспользуйтесь общественным транспортом во избежание травм. Но есть и плюсы: это отличный день для творчества. Причем творческий подход получится реализовать в интересных для вас делах. Также стоит вспомнить о старых увлечениях и хобби. Не исключено начало романтических историй, причем объединить в этом плане может именно искусство.
Тельцов ждет отличный день для поиска чего-то нового и проведения какой-нибудь исследовательской работы. Вероятно, люди, с которыми вы давно знакомы, откроются для вас с новой, неожиданной стороны. Многим Тельцам удастся выиграть в спорах или играх — как формальных, так и нет. Вы также сможете раскрыть чужие секреты и воспользоваться этой информацией в свою пользу.
Близнецы гораздо более загружены, чем обычно. Дел много, поэтому стоит выделить главные задачи, продумать план действий заранее и сосредоточиться. Проявите аккуратность и бдительность при заключении сделок. Любая спешка и невнимательность к деталям могут обернуться серьезными потерями. Новые знакомые могут многое обещать, но мало что из этого окажется на самом деле полезным, поэтому не стоит слепо доверять им.
Ракам звезды советуют не планировать какие-либо важные переговоры, покупки или что-то другое. Практически все сейчас происходит с задержками, дополнительными сложностями и непредвиденными преградами. Как следует изучите ситуацию, в которой оказались, и сразу постарайтесь найти влиятельных союзников. Также возможны неожиданные открытия, вы сможете получить ответы на давно занимающие вас вопросы.
Львам этот день принесет множество идей и планов. Однако сразу опираться на них не стоит: не все получится реализовать быстро и по плану. Любые задумки стоит обдумать, подстроить под обстоятельства, а уже потом предпринимать первые шаги. Вероятны интересные встречи. Если не будете торопиться, то дождетесь благоприятного момента практически в любом деле. И тогда минимальных усилий будет достаточно, чтобы добиться своего.
День у Дев отлично подойдет для решения самых разных проблем, в том числе финансовых вопросов. По итогам этого вторника вы почувствуете, что будто бы камень свалился с плеч. Сейчас вы отлично понимаете, как и чего можно добиться и что для этого нужно сделать. Благодаря такой ясности будет шанс достичь успеха в любом деле. Вторая половина дня подходит для учебы. Вы быстро запоминаете все, что нужно, и делаете правильные выводы.
У Весов тоже все неплохо. Представителей знака ждет удачный день, по итогам которого могут произойти приятные перемены и события. Вы искренне интересуетесь всем, что происходит вокруг, и ваше любопытство приводит к тому, что вы учитесь новому, сами того не замечая. Рядом появляются люди, примеру которых хочется следовать. Именно они вдохновляют вас на какие-то решительные действия, важные поступки.
Скорпионы вспомнят о своих старых проблемах. И при правильном подходе именно в этот день получится их решить. Окружающие, заметив ваши успехи, будут чаще обращаться за советами. Если на вторник запланированы сделки — они пройдут успешно. Если они должны состояться в ближайшее время — в этот день удастся подготовить для них почву. Хорошо в этот вторник делать покупки: они долго будут радовать.
День поможет Стрельцам в поиске союзников, партнеров или спонсоров. Велик шанс, что успех будет сопутствовать вам почти в любом деле. Если вокруг вас соберутся единомышленники — вы сможете их возглавить. В одиночку за сложные задачи не принимайтесь, пользы они не принесут, а вот сил заберут много. В личных делах — лучшее время для совместных поездок.
Козероги часто нервничают из-за пустяков и слишком близко к сердцу принимают то, чего в другие дни даже бы не заметили. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации и не испортить себе настроение, отвлекитесь на что-то приятное. Такое переключение сразу поможет найти лучшее решение проблемы. В семейных вопросах отпустите ситуацию, она сама разрешится в нужном направлении.
Водолеи решительны и легко принимают важные решения. Причем они могут касаться абсолютно разных сфер жизни. В таких вопросах вы руководствуетесь здравым смыслом, без толики эмоций. Старайтесь не поддаваться на провокации и не идти на поводу у других — гните свою линию. Будет возможность восстановить старые деловые связи, вместе сможете достигнуть новых вершин, завоевать популярность у окружающих.
Рыбам важно держать под контролем свои эмоции. Излишние волнения помешают делу, над которым вы сейчас работаете. Если понадобиться помощь — обратитесь к старым знакомым, они не откажут. Решения по поводу денег сейчас принимать не стоит: рискуете оказаться в неприятной ситуации. При любом споре держитесь нейтралитета, это позволит сохранить выгодные отношения со всеми сторонами конфликта, передает «Российская газета».