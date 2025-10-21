В Омске жители трех округов ночью сообщили о химическом запахе

Жители Центрального, Ленинского и Советского округов Омска в соцсетях сообщают о неприятном химическом запахе, который ощущался ночью. По их словам, единственный способ справиться с ситуацией — это закрывать окна и использовать противогазы. Жалобы появились в группе «Проект “Дыши! Омск” в социальной сети “ВКонтакте”.
Один из местных жителей рассказал: «Это не от проводки в квартире, это снова выбросы, продолжающиеся до утра. Жуткий химический запах. Мы ждём мониторинга Минприроды, чтобы понять, какая опасная субстанция и в какой концентрации выбрасывается в атмосферу. Но даже от этой информации легче не становится, а здоровье не восстанавливается. И при этом продолжается массовая вырубка деревьев, лёгких города».
Ранее в ответ на жалобы омичей на качество воздуха представители регионального министерства природных ресурсов сообщили, что в Омской области предпринимаются усилия по снижению загрязнения воздуха в рамках программы «Чистый воздух». В её рамках промышленные предприятия устанавливают новое очистное оборудование и модернизируют старые производственные мощности на более экологичные. Эта работа продолжается, и ведомство обращает внимание на повышение эффективности этих мер, чтобы улучшить качество воздуха и сделать результаты более заметными для жителей города.
Стоит отметить, что по прогнозам автоматизированных постов на ночь уровень загрязнения воздуха в Омске по прогнозам должен был быть пониженным.