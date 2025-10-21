Каллас назвала число стран ЕС, присоединившихся к трибуналу против РФ

Создание «специального трибунала» по расследованию действий России в Украине получило поддержку всех 26 государств-членов Европейского союза. Соответствующее заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
Каллас подчеркнула, что работа продолжится после получения всех смет расходов, в том числе из Нидерландов.
«На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала по преступлениям агрессии. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это еще на один шаг приближает нас к началу функционирования трибунала. Конечно, мы ждем всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше», — пояснила Каллас.
На сегодняшний день в Европейский союз входят 27 государств.
Напомним, что в 2022 году, после начала спецоперации на Украине, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать «специальный трибунал» против России. Инициатива предполагает формирование структуры в Совете Европы (который РФ покинула в 2022 году). Генсек организации Ален Берсе подтвердил готовность начать работу, но не уточнил сроки.
Ранее в Кремле неоднократно указывали, что Москва не будет считать «трибунал» легитимным. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны, стремящиеся создать такой «трибунал», придерживаются «крайне однобокой и неконструктивной позиции» и не могут «трезво смотреть на реальность».
«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — акцентировал тогда Песков.
При этом Песков подчеркнул, что российские следователи постоянно документируют преступления киевских властей.
Кроме этого, отказ от поддержки так называемого «специального трибунала» ЕС против России выразили Венгрия и Словакия.
Позднее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов отреагировал на планы Евросоюза создать «специальный трибунал» против России. По его словам, ЕС через создание «трибунала» против России вводит дополнительный инструмент изъятия средств у населения Европы.