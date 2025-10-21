Раскрыта новая схема мошенников с предложением работы

О том, что такая схема становится особенно опасной на фоне цифровизации рынка труда, в беседе с РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, передает ИА DEITA.RU.
Депутат отметил, что многие кандидаты доверяют электронным письмам, объявлениям в соцсетях и на специальных платформах с вакансиями, не проверяя их подлинность.
Мошенники применяют разные методы, например, требуют предоплату за обучение, стажировку или оформление документов. Часто просят прислать копии паспорта, ИНН, СНИЛС или даже номера банковских карт под предлогом заключения договора. Эти данные преступники используют для кражи денег и личной информации.
Немкин поделился, что следует быть особенно осторожными при встрече с предложениями работы с высокой оплатой без опыта, так как такие вакансии часто сопровождаются давлением — соискателя торопят подписать договор или оплатить «обязательные сборы».
Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные сведения должно служить сигналом для проверки легитимности работодателя, подчеркнул эксперт.
Депутат порекомендовал тщательно проверять сведения о компании, искать отзывы и удостовериться в наличии официального сайта и юридического адреса. Также напомнил, что законопослушные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или стажировку.
«Государство ведет работу по выявлению и пресечению подобных мошеннических схем. Правоохранительные органы и онлайн-платформы совместно разрабатывают инструменты для блокировки подозрительных вакансий и защиты пользователей. Но главная защита — внимательность соискателей», — добавил Немкин.
Для безопасного поиска работы рекомендуется использовать проверенные ресурсы и не передавать личные данные третьим лицам.