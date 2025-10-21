В Совфеде рассказали о возможности заранее формировать пенсию: начать можно в школьном возрасте

Будущая пенсия россиянина может начинать формироваться уже с 14 лет, если подросток устроится на официальную работу. Об этом в интервью РИА Новости рассказала член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.
Она подчеркнула, что школьники и студенты колледжей имеют право работать на оплачиваемой основе, соблюдая определённые требования. Ранний старт трудовой деятельности положительно влияет на будущие пенсионные накопления: подросток сможет накапливать пенсионные баллы ещё до 18 лет.
При этом заключить трудовой договор самостоятельно возможно только с 16 лет. До этого возраста трудоустройство возможно лишь с согласия родителей и органов опеки.
Также сенатор отметила ограничения по рабочему времени: дети до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, подростки от 16 до 18 — до 35 часов. Для 14−15-летних продолжительность рабочего дня ограничена четырьмя часами.
Недавно россиянам напомнили о размере пенсии по старости в 2026 году. С нового года страховая выплата по старости будет не менее 14 287 рублей.
