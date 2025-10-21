Специалист дала советы, как правильно обрезать гортензию осенью

Осенью важно правильно обрезать гортензии, чтобы кусты лучше росли и обильно цвели следующей весной. На вопросы о том, как и когда проводить осеннюю обрезку, KP.RU ответила агроном Светлана Михайлова.
— Оптимальный срок для обрезки гортензии осенью — сразу после листопада. В Подмосковье то обычно вторая половина октября. Как правило, в первый год у саженца слегка укорачивают верхушку, чтобы кустик лучше ветвился. Ведь, чем больше побегов, тем больше соцветий, — отметила Михайлова.
После обрезки кусты нужно подготовить к зиме. Агроном посоветовала провести влагозарядковый полив по 10−15 литров на каждый куст, а затем замульчировать приствольные круги органикой: опилками, сухими листьями, торфом или перегноем слоем 7−10 см.
Михайлова отметила, что укоренять черенки после осенней обрезки дома можно, но приживаемость у них обычно низкая. Лучше всего проводить черенкование весной и летом: одревесневшие черенки — в первой половине апреля, зеленые — в середине июня.