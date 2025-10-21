Специалист дала советы, как правильно обрезать гортензию осенью

— Оптимальный срок для обрезки гортензии осенью — сразу после листопада. В Подмосковье то обычно вторая половина октября. Как правило, в первый год у саженца слегка укорачивают верхушку, чтобы кустик лучше ветвился. Ведь, чем больше побегов, тем больше соцветий, — отметила Михайлова.