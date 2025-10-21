Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист дала советы, как правильно обрезать гортензию осенью

Агроном Михайлова: идеальный срок для обрезки гортензии — сразу после листопада.

Источник: Комсомольская правда

Осенью важно правильно обрезать гортензии, чтобы кусты лучше росли и обильно цвели следующей весной. На вопросы о том, как и когда проводить осеннюю обрезку, KP.RU ответила агроном Светлана Михайлова.

— Оптимальный срок для обрезки гортензии осенью — сразу после листопада. В Подмосковье то обычно вторая половина октября. Как правило, в первый год у саженца слегка укорачивают верхушку, чтобы кустик лучше ветвился. Ведь, чем больше побегов, тем больше соцветий, — отметила Михайлова.

После обрезки кусты нужно подготовить к зиме. Агроном посоветовала провести влагозарядковый полив по 10−15 литров на каждый куст, а затем замульчировать приствольные круги органикой: опилками, сухими листьями, торфом или перегноем слоем 7−10 см.

Михайлова отметила, что укоренять черенки после осенней обрезки дома можно, но приживаемость у них обычно низкая. Лучше всего проводить черенкование весной и летом: одревесневшие черенки — в первой половине апреля, зеленые — в середине июня.