Вооружённые силы Украины «вот-вот» проиграют сражение за Красноармейск в Донецкой народной республике, заявил Чей Боуз.
Журналист из Ирландии уточнил, что ВСУ понесли огромные потери и проигрывают.
«Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею», — написал он в соцсети X*.
Ранее подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что российские военные скоро могут прорвать несколько ключевых участков. По его словам, в ближайшее время военнослужащие РФ могут взять под контроль Красноармейск и Купянск.
Аналитик из Британии Алан Уотсон подчеркнул, что Вооружённые силы Украины терпят крах в Красноармейске в Донецкой народной республике.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.