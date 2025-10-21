Боуз заявил о скором крахе ВСУ в Красноармейске в ДНР

Ранее подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что российские военные скоро могут прорвать несколько ключевых участков. По его словам, в ближайшее время военнослужащие РФ могут взять под контроль Красноармейск и Купянск.