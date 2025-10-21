Ричмонд
Вьетнамский курорт Фукуок стал доступнее: из Владивостока запустили прямые рейсы

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября, ФедералПресс. Авиакомпания VietJet Air открыла прямые рейсы из Владивостока на остров Фукуок. Благодаря новому маршруту из аэропорта краевой центра теперь выполняются 4 еженедельных рейса во Вьетнам.

Источник: Аргументы и факты

«19 октября авиакомпания VietJetAir расширила полетную программу из Международного аэропорта Владивосток. Чартерный рейс из столицы Дальнего Востока к известным белоснежным песчаным пляжам осуществляется с получасовой технической посадкой в Ханое (Вьетнам) без выхода пассажиров из самолета», — сообщается на сайте аэропорта Владивостока.

Самолеты на вьетнамский Фукуок вылетают из Владивостока раз в 10 дней в 09:40. Путешествие до курорта занимает около 8 часов с учетом технической посадки. Это второе направление VietJet Air после запуска рейсов в Нячанг в июне.

Фукуок — самый большой и престижный остров Вьетнама, его расположение в Сиамском заливе обеспечивает теплое море и песчаные пляжи с пологим заходом в воду. Это делает курорт идеальным для семейного отдыха. Любителям активного отдыха здесь предложат дайвинг, снорклинг, походы по джунглям и джип-туры.

Напомним, ранее жителям Приморья снова стали доступны прямые перелеты в Таиланд. S7 Airlines после пятилетнего перерыва запускает рейсы из Владивостока в Бангкок с середины декабря.