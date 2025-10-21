Норвежские лыжники планируют бойкот из-за возможного допуска к турнирам россиян

Сборная Норвегии по лыжным гонкам рассматривает вероятность отказа от участия в международных турнирах, если российским спортсменам будет разрешено вернуться на старт мировых первенств. Согласно информации, предоставленной агентством NTB, подобная мера обсуждается на фоне заявлений представителей команды и руководства.
Главный тренер норвежской сборной Эйрик Мюр Носсум выразил точку зрения, что российская сторона прибегает к использованию спорта в пропагандистских целях, а бойкот может стать ответной реакцией на такую практику. Олимпийский чемпион Эрик Валнес, отмечая свою политическую нейтральность, заявил, что считает возвращение российских лыжников на международную арену преждевременным, учитывая сохраняющиеся ограничения и продолжающийся конфликт.
18 октября 2025 года Международная федерация лыжного спорта направила национальным объединениям письмо с изложением мотивов в пользу допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Федерация объявила, что сведения о результатах голосования по этому вопросу останутся нераскрытыми.
Российские представители в лыжных гонках не допускаются к международным стартам с марта 2022 года на основании решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор ограничения в отношении российских спортсменов дважды продлевались.
