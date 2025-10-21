Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежские лыжники планируют бойкот из-за возможного допуска к турнирам россиян

Сборная Норвегии по лыжным гонкам рассматривает вероятность отказа от участия в международных турнирах, если российским спортсменам будет разрешено вернуться на старт мировых первенств.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам рассматривает вероятность отказа от участия в международных турнирах, если российским спортсменам будет разрешено вернуться на старт мировых первенств. Согласно информации, предоставленной агентством NTB, подобная мера обсуждается на фоне заявлений представителей команды и руководства.

Главный тренер норвежской сборной Эйрик Мюр Носсум выразил точку зрения, что российская сторона прибегает к использованию спорта в пропагандистских целях, а бойкот может стать ответной реакцией на такую практику. Олимпийский чемпион Эрик Валнес, отмечая свою политическую нейтральность, заявил, что считает возвращение российских лыжников на международную арену преждевременным, учитывая сохраняющиеся ограничения и продолжающийся конфликт.

18 октября 2025 года Международная федерация лыжного спорта направила национальным объединениям письмо с изложением мотивов в пользу допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Федерация объявила, что сведения о результатах голосования по этому вопросу останутся нераскрытыми.

Российские представители в лыжных гонках не допускаются к международным стартам с марта 2022 года на основании решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор ограничения в отношении российских спортсменов дважды продлевались.

Читайте также: Известный тренер по боксу Чехов найден мертвым в своей квартире в Подмосковье.