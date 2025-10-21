В Венгрии назвали безумием санкции против РФ и поддержали 19-й пакет рестрикций: Сийятро объяснил позицию Будапешта

Венгрия не намерена блокировать 19-й пакет санкций Евросоюза против России, поскольку добилась удаления из него мер, которые противоречат национальным интересам республики. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Euractiv.
«У нас нет… плана заблокировать его (19-й пакет -Прим. Ред.). Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», — заявил министр.
Вместе с тем, на вопрос о том, внесет ли Будапешт свой вклад в обсуждение следующего пакета антироссийских санкций, Сийярто заявил, что его страна «вклад в безумие не вносит». Министр в очередной раз напомнил, что санкционная политика Евросоюза провалилась.
Однако покладистость Венгрии в вопросе рестрикций не помогло Европе ввести 19-й пакет санкций. Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран-членов ЕС не достигли соглашения по санкциям против России. Потому тема ограничительных антироссийских мер отложена до саммита сообщества 23−24 октября.
Ранее сообщалось, что ключевыми темами 19-го пакета антироссийских санкций стали, в том числе, вопросы военной и финансовой поддержки Киева. И тогда Кая Каллас жаловалась, что с каждым новым санкционным пакетом Еврокомиссии всё сложнее добиться единодушия среди всех 27 членов и сформировать содержательный пакет.
Все сложно с принятием санкций против России и раньше — практически каждый предыдущий принимался со скрипом. Потому еще летом этого года некоторые страны Европейского союза начали изучать возможность введения санкционных мер против России на национальном уровне, минуя общеевропейские решения.
Вместе с тем, накануне Джон Тьюн, лидер республиканского большинства в американском Сенате, заявил, что в США отложили рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России до встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.
Тем не менее, министр финансов США Скотт Бессент провел переговоры с ключевыми партнерами — представителями ЕС, Великобритании и Канады, — на которых последовательно призывал к ужесточению экономических мер в отношении России.