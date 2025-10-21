Судьбу санатория «Уссури», кампуса и дальневосточного квартала решали в Хабаровске

«Все эти проекты имеют важное значение и оказывают влияние на социально-экономическое развитие края, а также определят облик нашего региона на годы вперёд. Каждый из этих проектов требует тщательного архитектурно-градостроительного решения, которое должно учитывать не только современные тенденции, но и сохранять уникальный внешний вид края. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать проекты, которые будут не только отвечать всем современным требованиям, но и станут гордостью региона», — отметил на заседании совета глава региона Дмитрий Демешин.