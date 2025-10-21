Судьбу санатория «Уссури», кампуса и дальневосточного квартала решали в Хабаровске

ИА AmurMedia, 21 октября. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел заседание градостроительного совета, на котором рассмотрели реализацию трех масштабных инвестиционных проектов. Предметом обсуждения стали архитектурно-градостроительные концепции межвузовского кампуса в Хабаровске, лечебно-реабилитационного центра «Уссури» и первого этапа проекта «Дальневосточный квартал», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Все эти проекты имеют важное значение и оказывают влияние на социально-экономическое развитие края, а также определят облик нашего региона на годы вперёд. Каждый из этих проектов требует тщательного архитектурно-градостроительного решения, которое должно учитывать не только современные тенденции, но и сохранять уникальный внешний вид края. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать проекты, которые будут не только отвечать всем современным требованиям, но и станут гордостью региона», — отметил на заседании совета глава региона Дмитрий Демешин.
Межвузовский кампус.
Первым вопросом члены совета рассмотрели архитектурно-градостроительную концепцию межвузовского кампуса в городе Хабаровске.
— Он будет частью масштабной стратегии развития образовательной инфраструктуры края. Наша задача — создать современный межвузовский кампус с уникальной образовательной экосистемой, тем самым обеспечить новые возможности для развития науки и технологий, — подчеркнул губернатор края.
Строительство межвузовского кампуса запланировано в два этапа: первый включает корпуса мест размещения, второй — образовательный комплекс, технопарк и спортивный комплекс. Площадь застройки — около 20 тыс. квадратных метров. Проект будет реализован в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Мы не отказались от идеи межвузовского кампуса, но переосмыслили его параметры — Демешин.
По словам главы региона, кампус должен стать центром технологической трансформации Дальнего Востока.
Санаторий «Уссури».
Лечебно-реабилитационный центр «Уссури» будет включать санаторный корпус на 200 мест и стационар на 180 коек различного профиля. Как и прежний «Уссури», который был главной здравницей края, он должен стать градообразующим предприятием. Проект включен в мастер-план Хабаровской городской агломерации.
— Санаторий «Уссури» призван стать крупным реабилитационным центром и ядром экономики края. Этот проект имеет стратегическое значение для развития здравоохранения региона и улучшения качества жизни наших граждан. Ежегодно в медицинской реабилитации нуждаются десятки тысяч жителей края. Создание современного лечебно-реабилитационного центра позволит обеспечить граждан региона качественными медицинскими услугами, — отметил губернатор.
Хабаровский санаторий «Уссури» сможет принимать на лечение и восстановление до 15 тысяч человек.
Уже завершается подготовка концессионного соглашения по строительству и эксплуатации многофункционального лечебно-реабилитационного центра.
«Дальневосточный квартал».
«Дальневосточный квартал» станет одним из ключевых проектов развития региона. В рамках первого этапа планируется построить не менее 311 тыс. кв. метров жилья в восемь очередей. Проект также включает создание социальной инфраструктуры: школу на 1200 мест и два детских сада на 275 и 125 мест.
Особое внимание будет уделено формированию уникального облика квартала. Дмитрий Демешин отметил, что в концепцию нужно включить решения, которые отражали бы дальневосточную специфику оправдывали название проекта.
На заседании подробно обсудили каждую архитектурно-градостроительную концепцию. Все они будут доработаны с учетом замечаний и предложений, прозвучавших от членов градостроительного совета.
— Считаю, что эти проекты способствуют формированию комфортной городской среды и обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности граждан, играющих важную роль для социально-экономического развития Хабаровского края, — резюмировал губернатор.