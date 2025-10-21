Джерелиевский: после взятия Херсона ВС РФ освободят Одессу и Николаев

Российские военные после освобождения Херсона возьмут Одессу и Николаев, заявил aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по освобождению Херсона уже начата российской армией. Он отметил, что ВС РФ контролируют промзону Херсона на левом берегу Днепра и дачные поселки.
«Несомненно, Херсон будет освобожден, будет освобождена Одесская и Николаевская область. Но сначала нужно дождаться полного освобождения Запорожской области, в том числе ее правобережной части. Это позволит двигаться на Херсон. Сейчас другие направления более важны», — сказал Джерелиевский.
Эксперт пояснил, что форсирование водных преград даже в обмелевшем варианте чревато большими потерями.
Ранее сообщалось, что ВС РФ наступают в районе острова Карантинный возле Херсона.