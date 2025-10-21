Джерелиевский: после взятия Херсона ВС РФ освободят Одессу и Николаев

«Несомненно, Херсон будет освобожден, будет освобождена Одесская и Николаевская область. Но сначала нужно дождаться полного освобождения Запорожской области, в том числе ее правобережной части. Это позволит двигаться на Херсон. Сейчас другие направления более важны», — сказал Джерелиевский.