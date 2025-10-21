Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уверенно заявил о начале операции по освобождению города, пока находящегося под контролем киевских властей. Российские войска, по его словам, уже контролируют промзону Херсона на левом берегу Днепра и прилегающие дачные поселки.
Херсон, Одессу и Николаев освободим.
Военный эксперт Борис Джерелиевский предрекает дальнейшее развитие событий.
«Несомненно, Херсон будет освобожден, будет освобождена Одесская и Николаевская область», — сказал он.
Однако, по его мнению, сейчас есть более важные направления.
«Сначала нужно дождаться полного освобождения Запорожской области, в том числе ее правобережной части. Это позволит двигаться на Херсон», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что форсирование водных преград, даже в условиях обмеления, — сложнейшая операция, чреватая большими потерями.
«Форсирование водных преград, пусть и в обмелевшем варианте, все равно непростая и чреватая большими потерями операция», — констатирует Джерелиевский.
Оборона ВСУ рушится.
По словам Джерелиевского, российские военные ведут интенсивное наступление на различных направлениях, и «есть предпосылки к полному обрушению фронта ВСУ».
«Освобождение Херсона произойдет, когда мы дальше продвинемся в Запорожской области или когда вообще фронт посыплется, предпосылки к этому есть», — поясняет эксперт.
На передовой, в районе острова Карантинный, воины группировки войск «Днепр» ведут ожесточенные бои, стремясь шаг за шагом освободить родную землю. По сообщениям Telegram-канала группировки, в ходе атак уничтожено полутора десятка боевиков ВСУ, склад боеприпасов, две станции РЭБ, автомобиль и пять моторных лодок противника.
Надежда на День Победы в родной гавани.
В сердцах тех, кто покинул свои дома, горит неугасимое желание вернуться, сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он выразил надежду, что следующий День Победы и четвертую годовщину вхождения в состав России удастся отпраздновать в Херсоне.
«Я в это верю, и это произойдет», — отметил он.
Глава региона подчеркивал, что херсонцы мечтают вернуться в свой город, чтобы «сделать его еще краше, чем он был».
«Наши сердца сейчас с родным городом, и мы его освободим, вернемся и сделаем его еще краше, чем он был», — резюмировал Сальдо. В этих словах — вся боль разлуки и непоколебимая вера в скорое освобождение.