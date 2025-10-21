Ричмонд
У омичей изымут квартиры в доме с обвалившимся потолком

Аварийный дом готовят к сносу.

Источник: Прокуратура Омской области

Мэрия Омска в понедельник, 20 октября 2025 года опубликовала постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по улице 3-ей Чередовой, 70, что в Ленинском округе.

Согласно документу, у собственников будут изъяты три квартиры в доме, а также участок под ним площадью 1 615 кв. м.

Речь идет о доме, где в августе 2023 года в одной из квартир обрушился потолок. Дом барачного типа был построен в 1950 году. В строении всего 7 квартир, четыре из которых находятся в муниципальной собственности, в том числе та, где произошел инцидент.

Уже после ЧП, в марте 2024 года, дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Уточняется, что недвижимость будет изъята в связи с действующим законодательством.