Театр Пилигримов возобновил работу в историческом здании

В здании демонтированы и перестроены межэтажные перекрытия. Перестроены все подсобные актерские, административные и технические помещения. Устроен зрительный зал на 30 мест. В нем будут проводить камерные спектакли и концерты, а также репетиции спектаклей, которые проходят в более крупных залах, в основном — ДК имени Горького, где театр выступает уже четыре года, и на площадках по всей Иркутской области, так как коллектив активно гастролирует.