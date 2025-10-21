Театр Пилигримов возобновил работу в историческом здании

Учреждение возобновило работу в своем историческом здании, которое является памятником истории и культуры регионального значения. На проведение работ из бюджета Иркутской области выделили 24,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Архитекторы восстановили облик особняка, который сложился на конец XIX века. Это, во-первых, соответствует городскому историческому ландшафту, во-вторых, внесенные изменения позволяют технологически отвечать современным требованиям полноценной работы театра. С точки зрения исторической — сохранен декоративный камин, элементы оформления интерьеров, которые были созданы полтора века назад, — сказала советник отдела государственной охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Елена Иванова.
В здании демонтированы и перестроены межэтажные перекрытия. Перестроены все подсобные актерские, административные и технические помещения. Устроен зрительный зал на 30 мест. В нем будут проводить камерные спектакли и концерты, а также репетиции спектаклей, которые проходят в более крупных залах, в основном — ДК имени Горького, где театр выступает уже четыре года, и на площадках по всей Иркутской области, так как коллектив активно гастролирует.
Это помещение предоставили основателю театра Владимиру Соколову в 90-е годы для возможности репетиционного процесса и дальнейших показов спектаклей на площадках города и области. Пилигримы должны ездить, они же странники. С 2017 года здание было в аварийном состоянии, законсервировано. Здесь не было спектаклей. Теперь все изменилось. Мы дома, — рассказала режиссер областного Театра Пилигримов Анна Агапитова.
Здание театра находится в Иркутске, в переулке Волконского, 8. Это особняк чиновника Никиты Солдатова, построенный в середине XIX века. Основной его объем выстроен в 1840−50-х годах. В оформлении главного фасада представлены элементы классицизма. Семья Солдатовых владела домом 34 года. Точные даты были установлены благодаря исповедальным ведомостям, которые хранились в рядом расположенной Спасо-Преображенской церкви.
Здание несколько раз перестраивали. В советское время его разделили на квартиры, владельцы которых мало считались с его исторической ценностью. В 90-е годы оно практически потеряло свой вид. Капитальный ремонт позволил привести его в порядок и восстановить исторические элементы.
Для сцены, расположенной в историческом здании, уже подготовлена постановка «Жить на Севере». Это музыкальный моноспектакль, построенный на притчах северных народов. Его исполняет актриса Анна Дружинина в сопровождении музыкального ансамбля под руководством художественного руководителя Константина Артамонова.
Идут репетиции документальной рок-баллады «Путь русского воина», премьера которой состоится 24 октября в ДК имени Горького. В память об основателе театра Владимире Соколове в обновленном историческом здании создан музейный уголок.