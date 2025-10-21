Хоккейный «Сокол» вышел на 9-е место турнирной таблицы

Первый гол в составе сибиряков в первом же периоде забил Алексей Князев. В начале второго игрового отрезка хозяева сравняли счет, однако менее чем через 10 минут Олег Корчагин снова вывел «Сокол» вперед, а Егор Мартынов сделал счет 3:1.