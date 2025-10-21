Рядовой Филиппов пробрался в опорник ВСУ и уничтожил группу боевиков

Российский военнослужащий Юрий Филиппов пробрался к опорному пункту Вооружённых сил Украины, ворвался туда и уничтожил украинских солдат и несколько беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии рядовой Филиппов действовал в составе штурмовой группы, выполняющей боевую задачу по взятию опорника.
«Скрытно продвигаясь к позициям врага, Юрий Филиппов при помощи кусачек проделал проход в колючей проволоке, после чего незаметно преодолел минно-взрывные препятствия. Одним из первых Юрий ворвался на опорный пункт противника и вступил в стрелковый бой», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что штурмовик ликвидировал несколько солдат ВСУ и сбил из личного стрелкового оружия четыре БПЛА.
Благодаря действиям гвардии рядового Филиппова военные РФ взяли под свой контроль опорный пункт противника «до прибытия подкрепления, что послужило плацдармом для последующего продвижения мотострелковых подразделений».
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий Ярослав Павлов обезвредил три мины под миномётным огнём и атаками FPV-дронов Вооружённых сил Украины.