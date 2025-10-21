Джерелиевский увидел предпосылки к полному обрушению фронта ВСУ

Российские военные успешно продвигаются на многих направлениях, есть предпосылки к полному обрушению фронта ВСУ, заявил aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Наши военные сейчас интенсивно наступают. Освобождение Херсона произойдет, когда мы дальше продвинемся в Запорожской области или когда вообще фронт посыплется, предпосылки к этому есть», — сказал эксперт.
Джерелиевский объяснил, в чем сложность штурма правобережной части Херсона и почему для этой операции необходимо освободить Запорожье.
«Форсирование водных преград, пусть и в обмелевшем варианте, все равно непростая и чреватая большими потерями операция», — добавил он.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по освобождению Херсона уже начата российской армией. Он отметил, что ВС РФ контролируют промзону Херсона на левом берегу Днепра и дачные поселки.