В трех округах Омска жители негодуют из-за отвратительного запаха в воздухе

В ночь на 21 октября в Омске жители Центрального, Ленинского и Советского округов высыпали множество жалоб в соцсети на вонь в воздухе. По их словам, это явно был запах веществ от нефтехимии.
Жалобы горожане писали в паблике «Проект “Дыши! Омск” во “ВКонтакте”. Кто-то отметил, что единственным выходом тут стало одновременно доставать противогазы и закрывать окна.
«Это не в квартире проводка плавится, это снова выбросы до утра. Ужасный химический запах. Ждем мониторинга минприроды, чтобы узнать, какой гадости и во сколько раз превышено. Только от этой информации не легче, и здоровья не прибавляется. При этом продолжается массовая вырубка деревьев, легких города», — написал один из недовольных.
«Нефты. Началась травля, как по расписанию», — близко к 0:00 написала в группе омичка Наталья Степанова.
«Там аж шум над “промкой”, и небо все в газовых облаках. Мне с балкона видно хорошо. Но запах у нас конкретной нефтехимии», — выразил недовольство другой омич.
Вонь дошла в итоге и до жителей микрорайона «Прибрежный» на Левом берегу.
«Соседний дом с трудом видно. Вонь стоит такая, что в дома через закрытые окна прет гарью», — выразил негодование один из горожан оттуда.
На странице губернатора Виталия Хоценко одна из пользователей сети также спросила про выбросы в атмосферу. Областное минприроды со своего официального аккаунта ответило, что их количество стараются уменьшить через федеральный проект «Чистый воздух».
По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в ночь на 21 октября ожидался как раз пониженный уровень загрязнения воздуха.
