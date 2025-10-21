В красноярской школе № 6 прошла встреча учеников с участниками СВО

Встреча прошла в рамках программы по патриотическому воспитанию и была посвящена темам мужества, долга и любви к Родине.
Гости рассказали ученикам о своей службе, буднях и испытаниях, которые им приходится преодолевать. Особое внимание они уделили тем человеческим качествам, которые помогают выстоять — взаимовыручке, дружбе и преданности присяге.
Как отметили педагоги, разговор получился искренним и эмоциональным. Старшеклассники внимательно слушали героев, задавали вопросы о службе, жизни на фронте и планах на будущее.
В управлении образования подчеркнули, что подобные встречи помогают формировать у подростков чувство ответственности за страну и уважение к людям, защищающим ее.