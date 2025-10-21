Хабаровчане используют новый сервис на «Госуслугах» для защиты от мошенников

«Меня недавно взломали. Хотели подобрать кредитов и микрозаймов, а я просто нажал на файл с сообщением “Это ты на фото?”. После стали приходить смс с одобрением займов в МФО, хорошо, что я не спал и сразу начал менять пароли, блокировать карты и “чистить” телефон. Никогда не открывайте неизвестные файлы даже от близких», — поделился хабаровчанин Евгений Ким.