Хабаровчане используют новый сервис на «Госуслугах» для защиты от мошенников

На портале «Госуслуг» появился новый полезный раздел — «Защита от мошенников в сети». Этот сервис объединил в себе все доступные инструменты для противодействия мошенничеству. С его помощью можно быстро оформить самозапрет на получение кредитов и новых сим-карт, проверить свою кредитную историю или информацию о подозрительном телефонном звонке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В сервисе также есть подробные инструкции на разные случаи жизни. Например, что делать, если вы случайно сообщили мошенникам пароль от банковского приложения, или как не попасться на уловки преступников.
Эта защита особенно актуальна для жителей Хабаровского края. С начала года от действий мошенников уже пострадали более 2500 человек, а общий ущерб превысил миллиард рублей. Чаще всего преступники представлялись сотрудниками банков и убеждали перевести деньги на «безопасные счета», обещали помощь родственникам или продавали несуществующие товары.
«Меня недавно взломали. Хотели подобрать кредитов и микрозаймов, а я просто нажал на файл с сообщением “Это ты на фото?”. После стали приходить смс с одобрением займов в МФО, хорошо, что я не спал и сразу начал менять пароли, блокировать карты и “чистить” телефон. Никогда не открывайте неизвестные файлы даже от близких», — поделился хабаровчанин Евгений Ким.
Новый сервис уже оценили более двух миллионов россиян. Самой популярной услугой стало оформление самозапрета на кредиты и займы. С 1 сентября эту процедуру можно пройти не только онлайн, но и в отделениях МФЦ.
Как пояснил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, сейчас госуслуги объединяют по принципу «жизненных ситуаций». Это позволяет решать вопросы комплексно и примерно на 30% быстрее. Система сама подбирает все необходимые услуги для конкретного случая, избавляя людей от необходимости искать их по отдельности.