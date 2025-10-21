Дандыкин оценил версию ударов по «Томагавкам» в одесском порту «Южный»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил версию, что при ударе по одесскому порту «Южный» были уничтожены американские ракеты Tomahawk.
Как сообщалось, порт «Южный» ночью 20 октября атаковали беспилотники «Герань». Известно как минимум о десяти взрывах, после которых начался мощный пожар.
«Думаю, очень маловероятно, что США поставили Украине “Томагавки” и они находились в порту. Президент США Дональд Трамп не пошел бы на такой шаг, так как понимает, какой это сильный для него ущерб: и моральный, и репутационный, на миллиарды долларов», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт напомнил, что вскоре должна состояться встреча Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным в Будапеште, по итогам которой американский лидер надеется достичь перемирия в украинском конфликте.
«А поставки “Томагавков” свели бы на нет все эти стремления. Поэтому, думаю, что поставки ракет были, но более дешевых, например, для истребителей F-16», — подытожил Дандыкин.
Ранее Дандыкин сообщил, что в одесском порту «Южный» могли уничтожить ракеты для F-16.