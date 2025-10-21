Выяснилось, что в РФ хотят снизить возраст ответственности за диверсии

Законопроект, предусматривающий снижение минимального возраста уголовной ответственности за диверсии до 14 лет, может быть принят уже в ближайшее время. Эта инициатива получила поддержку в Общественной палате, что подтвердил её член Евгений Машаров, обратив внимание на своевременность изменений и их роль в предупреждении необдуманных поступков среди подростков.
Согласно предложенным поправкам, расширяются основания для привлечения к ответственности с 14 лет за такие деяния, как пособничество террористическим организациям, участие в террористических сообществах, а также совершение и организацию диверсионной деятельности. Нововведения планируется закрепить в статье 20 Уголовного кодекса, регулирующей возраст, с которого начинается уголовная ответственность.
Евгений Машаров отметил, что намечаемые изменения нацелены на повышение эффективности противодействия диверсиям, позволяя ФСБ работать в этом направлении более результативно в рамках правового поля. Законопроект предусматривает меры ужесточения наказания за диверсионные действия, соответствующие современным вызовам безопасности.
О намерении Государственной Думы ФС РФ рассмотреть документ в приоритетном порядке стало известно ранее. Его разработка велась с участием представителей всех парламентских фракций, что свидетельствует о консенсусе по вопросу укрепления защиты страны.
