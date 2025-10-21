Выяснилось, что в РФ хотят снизить возраст ответственности за диверсии

Законопроект, предусматривающий снижение минимального возраста уголовной ответственности за диверсии до 14 лет, может быть принят уже в ближайшее время. Эта инициатива получила поддержку в Общественной палате, что подтвердил её член Евгений Машаров, обратив внимание на своевременность изменений и их роль в предупреждении необдуманных поступков среди подростков.