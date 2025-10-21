Речной маршрут по обмелевшей Тунгуске в Хабаровском крае сокращён

В связи с падением уровня реки Тунгуска с 18 октября скоростной теплоход, который ходит по маршруту «Хабаровск — Победа», не будет доходить до конечного пункта назначения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Временно рейсы выполняются только до остановки «Улика-Павловка». Традиционно к середине октября река обмелела, так что на отдельных участках судоходство стало невозможным.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края просят пассажиров учитывать это обстоятельство при планировании своих поездок.
Впрочем, до окончания навигации осталось совсем немного времени. Сезон речных перевозок продлится до 31 октября.
Оперативную информацию возможно получить в диспетчерской службе перевозчика по телефону: +7−924−310−61−39.