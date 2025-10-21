В Иркутской области появится центр консервации и реставрации библиотечных фондов

Его создают при поддержке Министерства культуры РФ и Российской государственной библиотеки в рамках реализации Стратегии развития библиотечного дела в России. «Создание Регионального центра консервации и реставрации — это важный шаг в развитии системы сохранения культурного наследия региона. Наши библиотеки хранят десятки тысяч редких и уникальных изданий, часть из которых нуждается в профессиональном восстановлении. Благодаря центру мы получим возможность не только продлить жизнь этим книгам и документам, но и передать новые знания и технологии специалистам библиотечной сети Иркутской области», — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Для создания Иркутского Регионального центра консервации и реставрации библиотечных фондов в библиотеке проведен капитальный ремонт помещений. Переоборудована часть рабочих зон, подведены дополнительные коммуникации, обеспечены необходимые условия для хранения и обработки документов. На следующей неделе начнется установка современного оборудования. Это широкоформатный плоттер, вакуумные столы, резаки, тиски и другие инструменты, необходимые для эффективной работы реставраторов.
В Иркутском центре реставрации библиотечных фондов будут работать восемь сотрудников: заведующие Центром и сектором реставрации документов, три художника-реставратора и три главных специалиста. Все они прошли дополнительное профессиональное обучение в Москве, где изучили современные технологии реставрации и консервации документов. По информации пресс-службы облправительства, работа Центра позволит значительно повысить уровень сохранности библиотечных фондов. Объем реставрируемых документов увеличится в четыре раза. Ежегодно мероприятия по консервации будут проводить для 1100 единиц хранения. Это вдвое превышает текущие показатели. На фазовое хранение в год будут переводить до 3500 единиц хранения. Это в десять раз больше, чем сейчас.
Фазовое хранение редких книг обеспечивается в индивидуальном микроклиматическом контейнере из бескислотного картона. Раньше такие контейнеры делали вручную, теперь процесс ускорится — их будет создавать широкоформатный плоттер. Специалисты Иркутского центра на договорной основе смогут проводить реставрацию и консервацию для муниципальных библиотек Иркутской области и оказывать методическую поддержку, чтобы специалисты в территориях могли вести собственные программы по сохранению редких и ценных книг.
«Мы гордимся, что именно библиотека имени Молчанова-Сибирского стала площадкой для реализации этого масштабного проекта. Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов станет площадкой сотрудничества библиотек, архивов и музеев региона, объединит усилия специалистов и откроет новые возможности для реставрационной, научной и методической деятельности», — сказала директор библиотеки Лариса Сулейманова.
Такие центры сейчас открываются по всей стране. Сейчас их уже десять. В Иркутске Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов откроют 31 октября. В этом году в России их откроют еще в Курске и в Екатеринбурге.