В Иркутской области появится центр консервации и реставрации библиотечных фондов

В Иркутском центре реставрации библиотечных фондов будут работать восемь сотрудников: заведующие Центром и сектором реставрации документов, три художника-реставратора и три главных специалиста. Все они прошли дополнительное профессиональное обучение в Москве, где изучили современные технологии реставрации и консервации документов. По информации пресс-службы облправительства, работа Центра позволит значительно повысить уровень сохранности библиотечных фондов. Объем реставрируемых документов увеличится в четыре раза. Ежегодно мероприятия по консервации будут проводить для 1100 единиц хранения. Это вдвое превышает текущие показатели. На фазовое хранение в год будут переводить до 3500 единиц хранения. Это в десять раз больше, чем сейчас.