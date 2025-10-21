Спасатели вывели заблудившихся отца с сыном с «Красноярских Столбов»

Инцидент произошел 20 октября, когда уже начинало смеркаться. Мужчина оперативно обратился за помощью, позвонив на номер 112. Дежурная группа спасателей, находившаяся на выдвижном посту, немедленно выехала на поиски и обнаружила потерявшихся в районе скалы Дачки.