Спасатели вывели заблудившихся отца с сыном с «Красноярских Столбов»

В национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели помогли найти дорогу к дому 37-летнему мужчине с 8-летним сыном, которые заблудились в районе Львиных ворот.

Об этом рассказали в краевой поисково-спасательной службе.

Инцидент произошел 20 октября, когда уже начинало смеркаться. Мужчина оперативно обратился за помощью, позвонив на номер 112. Дежурная группа спасателей, находившаяся на выдвижном посту, немедленно выехала на поиски и обнаружила потерявшихся в районе скалы Дачки.

Отец и сын в медицинской помощи не нуждались. Их доставили до улицы Свердловской, где они смогли безопасно продолжить путь домой.

Специалисты напоминают посетителям национального парка о необходимости придерживаться обозначенных маршрутов, особенно при посещении «Столбов» с детьми. Осенью темнеет рано, что увеличивает риск заблудиться в труднопроходимой местности.