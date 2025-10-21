Спасатели вывели заблудившихся отца с сыном с «Красноярских Столбов»

Об этом рассказали в краевой поисково-спасательной службе.
Инцидент произошел 20 октября, когда уже начинало смеркаться. Мужчина оперативно обратился за помощью, позвонив на номер 112. Дежурная группа спасателей, находившаяся на выдвижном посту, немедленно выехала на поиски и обнаружила потерявшихся в районе скалы Дачки.
Отец и сын в медицинской помощи не нуждались. Их доставили до улицы Свердловской, где они смогли безопасно продолжить путь домой.
Специалисты напоминают посетителям национального парка о необходимости придерживаться обозначенных маршрутов, особенно при посещении «Столбов» с детьми. Осенью темнеет рано, что увеличивает риск заблудиться в труднопроходимой местности.