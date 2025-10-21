Новые штрафы за репосты в соцсетях грозят казахстанцам

Если орган внутренних дел или другое ведомство выявляет возможный противоправный материал, он не выносит решение сразу — материал направляется на экспертное заключение. Эксперт проверяет, соответствует ли содержание формальным признакам противоправного контента. Даже при наличии заключения эксперта окончательное решение принимает суд. То есть административная ответственность может наступить только по решению суда, — сообщается в источнике.