В Приангарье дан старт деятельности научных клубов Первых

«Чем раньше наши дети приобщатся к исследовательской деятельности и познакомятся с тем, что такое гипотеза, научный эксперимент или опыт, тем скорее в них может проснуться интерес к этой сфере. Возможно, кто-то из них всерьез заинтересуется наукой и захочет заниматься ею профессионально. Пусть такие научные клубы становятся площадками для обмена идеями, обсуждения научных проблем и поиска решений. Здесь вы будете учиться мыслить нестандартно, преодолевать трудности и достигать новых высот», — отметила Наталья Краснова.