В Приангарье дан старт деятельности научных клубов Первых

До конца года подобные объединения откроют еще в 19 школах и учреждениях дополнительного образования Приангарья, сообщает пресс-служба Правительства региона. В торжественном открытии научного клуба Первых приняли участие заместитель министра образования Иркутской области Наталья Краснова, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Приангарья Сергей Перфильев, а также директор Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области (проектным офисом межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал») Евгений Семенов.
«Чем раньше наши дети приобщатся к исследовательской деятельности и познакомятся с тем, что такое гипотеза, научный эксперимент или опыт, тем скорее в них может проснуться интерес к этой сфере. Возможно, кто-то из них всерьез заинтересуется наукой и захочет заниматься ею профессионально. Пусть такие научные клубы становятся площадками для обмена идеями, обсуждения научных проблем и поиска решений. Здесь вы будете учиться мыслить нестандартно, преодолевать трудности и достигать новых высот», — отметила Наталья Краснова.
Председатель регионального отделения Движения Первых Сергей Перфильев сообщил, что присоединиться к исследовательскому сообществу могут не только дети, но и взрослые. Формат научного клуба позволит Первым найти единомышленников и профессиональных наставников, а также сделать первые шаги в научно-технической сфере.
«Научные клубы позволят познакомить детей с опытно-экспериментальной и исследовательской деятельностью, а также найти для школьников научных наставников. Ребята смогут выбрать одно из предложенных направлений, развить научное мышление и исследовательские навыки в области ботаники, зоологии, астрономии и географии. Открытие подобных клубов — первый шаг к формированию большого научного сообщества внутри Движения», — рассказал Сергей Перфильев.
Для ребят в возрасте от 6 до 20 лет будут доступны программы и проекты, различные по уровню вовлеченности в научную деятельность по четырем направлениям: «Юные исследователи (Юнисты)», «Юные техники (Юнтехи)», «Юные программисты (Юниты)», «Юные натуралисты (Юннаты)».
На территории Иркутской области проект реализуется совместно с Фондом стратегического и инновационного развития. Всего в 2025 году пилотными площадками в регионе определены 20 организаций из девяти муниципальных образований. Так, в ближайшее время работу Клубов запустят в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Свирске, Усть-Илимске, Братском, Усть-Кутском, Слюдянском районах и в Иркутском муниципальном округе.
Научные клубы Первых развиваются в рамках всероссийского проекта «Первые в науке», реализуемого по национальному проекту «Молодежь и дети». Этот проект призван не только вовлечь детей и молодежь в науку и поддержать их исследовательские инициативы, но и выявить талантливых школьников и студентов, которые в будущем смогут внести значимый вклад в развитие различных отраслей и регионов России.