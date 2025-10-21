Челябинская психбольница запатентует свою «Кукуху»

При этом такой же товарный знак уже был зарегистрирован в 2021 году. О поступлении такой заявки сообщает «Лента. Ру».
Немногим ранее челябинская психбольница выбрала своим талисманом кукушку по имени «Кукух». «В случае успешной регистрации медицинское учреждение сможет использовать товарный знак для консультаций, обследований, телемедицины, услуг медсестер на дому, реабилитации пациентов, различных видов терапий, услуг стационаров», — приводит издание сообщение сервиса проверки контрагентов.
По данным открытых источников, в России еще в 2021 году был зарегистрирован товарный знак «Кукуха». Он принадлежит компании из Москвы, занимающейся общественным питанием.
Ранее наркодиспансер в Перми сделал своим талисманом белочку. С тех пор стикером с этим грызуном оформляют справки для водителей.
А после выбора «Кукухи» маскотом челябинской психбольницы главный врач Областной наркологической больницы в Екатеринбурге Антон Поддубный представил по итогам голосования символ своего учреждения. Им стал крокодил.