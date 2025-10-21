Поиски идут уже 95 дней: житель деревни Антоновка ушел из дома и исчез

В Башкирии разыскивают 48-летнего Леонида Яковлева из Кармаскалинского района. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Как сообщает правоохранительное ведомство, этим летом, 18 июля, житель деревни Антоновка ушел из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшего: его рост — примерно 170−175 сантиметров, у нее худощавое телосложение, короткие черные волосы. Был одет в темно-синюю в клетку рубашку, темные штаны, синие резиновые галоши с мехом. Особые приметы — при ходьбе хромает на правую ногу, на левой щеке есть шрам около десяти сантиметров.
Правоохранители просят всех, кто располагает любой информацией о местонахождении пропавшего, немедленно сообщить ее по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или 02 (102 — с мобильного) или в ближайший отдел полиции.
