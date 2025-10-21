Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски идут уже 95 дней: житель деревни Антоновка ушел из дома и исчез

В Башкирии 95 дней идут поиски пропавшего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 48-летнего Леонида Яковлева из Кармаскалинского района. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Как сообщает правоохранительное ведомство, этим летом, 18 июля, житель деревни Антоновка ушел из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшего: его рост — примерно 170−175 сантиметров, у нее худощавое телосложение, короткие черные волосы. Был одет в темно-синюю в клетку рубашку, темные штаны, синие резиновые галоши с мехом. Особые приметы — при ходьбе хромает на правую ногу, на левой щеке есть шрам около десяти сантиметров.

Правоохранители просят всех, кто располагает любой информацией о местонахождении пропавшего, немедленно сообщить ее по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или 02 (102 — с мобильного) или в ближайший отдел полиции.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.