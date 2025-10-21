Россиян предупредили о мошеннической схеме с чат-бот Telegram: что известно

Мошенники стали обманывать россиян через Telegram. Теперь аферисты создают фейковые «Госуслуги» в виде бота и притворяются сотрудниками Роскомнадзора. Об этом проинформировало РИА Новости.
Схема состоит из трех этапов: создание фальшивого чата «Роскомнадзора» для убеждения в оформлении доверенности, перенаправление в поддельный бот «Госуслуг» для получения кода подтверждения, а затем — запугивание жертвы сообщениями о взломе ее аккаунта.
Уточняется, что в этом случае мошенники используют метод FakeTeam — жертву добавляют в групповой чат Telegram с другими участниками.
По этой схеме мошенники создают поддельные чаты от имени госорганов, чтобы запугать пользователя ложными сообщениями о взломе личного кабинета и несуществующих последствиях.
Для защиты в мессенджерах эксперты рекомендуют запретить незнакомцам приглашать в чаты, звонить и писать, а также скрыть свой профиль в поиске по номеру.
Ранее KP.RU писал, что аферисты стали красть деньги и доступ к «Госуслугам» с помощью фальшивых объявлений.