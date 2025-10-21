Хабаровчане просят благоустроить дорогу на улице Карла Маркса

Хабаровчане просят городские власти отремонтировать дорогу, чтобы можно было беспрепятственно передвигаться по ней.
Ситуацию прокомментировали в администрации города, сообщив, что на этот год бюджет уже расписан. Возможно, указанная территория будет включена в план ремонта на следующий год.
«Ремонт дорог, тротуаров и объектов благоустройства города реализуется за счет бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период. Программа работ по благоустройству города на 2025 год сформирована под выделенные лимиты финансирования. Работы по благоустройству указанной территории будут предложены в проект программы по благоустройству территорий города на следующий год», — сообщили в администрации города.