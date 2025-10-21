В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи

«Особое место в политике ценовой стабильности занимает хлеб. По итогам переговоров с крупнейшим местным производителем с 2022 года в регионе зафиксированы цены на два популярных сорта “Дарницкий” и “Формовой” — по 20 рублей за буханку при сохранении веса и состава», — добавили в пресс-службе.