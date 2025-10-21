В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи

«Цены снизились на свинину, охлажденную и мороженную курицу, свежие огурцы, капусту и морковь. Наблюдаем также незначительное повышение стоимости яиц, помидоров, картофеля и лука», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ажиотажного спроса, дефицита или «вымывания» товаров с прилавков в городе нет, ситуация остается спокойной и контролируемой. Рынок демонстрирует устойчивую и сбалансированную ситуацию, товарные запасы находятся в достаточном объеме. 122 торговых объекта города продолжают сохранять минимальные наценки на товары в рамках Меморандума о взаимопонимании с местными властями.
«Особое место в политике ценовой стабильности занимает хлеб. По итогам переговоров с крупнейшим местным производителем с 2022 года в регионе зафиксированы цены на два популярных сорта “Дарницкий” и “Формовой” — по 20 рублей за буханку при сохранении веса и состава», — добавили в пресс-службе.