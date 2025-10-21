Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на свинину и курицу, также подешевели огурцы и капуста, сообщает в понедельник пресс-служба правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Цены снизились на свинину, охлажденную и мороженную курицу, свежие огурцы, капусту и морковь. Наблюдаем также незначительное повышение стоимости яиц, помидоров, картофеля и лука», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ажиотажного спроса, дефицита или «вымывания» товаров с прилавков в городе нет, ситуация остается спокойной и контролируемой. Рынок демонстрирует устойчивую и сбалансированную ситуацию, товарные запасы находятся в достаточном объеме. 122 торговых объекта города продолжают сохранять минимальные наценки на товары в рамках Меморандума о взаимопонимании с местными властями.

«Особое место в политике ценовой стабильности занимает хлеб. По итогам переговоров с крупнейшим местным производителем с 2022 года в регионе зафиксированы цены на два популярных сорта “Дарницкий” и “Формовой” — по 20 рублей за буханку при сохранении веса и состава», — добавили в пресс-службе.