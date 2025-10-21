Красноярцам рассказали, что делать если банковская карта не читается в автобусе

Если ваша банковская карта перестала работать при оплате проезда в общественном транспорте, вероятно, она попала в чёрный список. В Дептрансе Красноярска рассказали, почему такое случается и что делать, чтобы снова оплачивать поездки картой.
В чёрный список карта попадает, если не ней нет денег. Стоит отметить, что списание средств за проезд происходит не во время, когда пассажир расплачивается, а чуть позже.
Чтобы вывести карту из чёрного списка, нужно выполнить несколько действий. В частности, написать письмо на электронную почту sdd@krasautotrans.ru. В письме укажите номер банковской карты (если оплата производилась картой), если оплата производилась при помощи телефона, к которому привязана карта, нужен и номер карты и виртуальный номер карты, какой банк выпустил карту, дата последней успешной оплаты, номер телефона.
Сообщить информацию можно и по номеру 122. Операторы исключат карту из чёрного списка.
Подробности по ссылке.