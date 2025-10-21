На островах Хабаровска выставили временные пожарные посты

ИА AmurMedia, 21 октября. Мобильные группы поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю доставлены на острова Большой Уссурийский и Кабельный. Временные посты будут находиться там для предупреждения ландшафтных пожаров в период осеннего пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Экипаж вертолёта Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России выполнил три рейса через Амур, чтобы доставить на острова не только спасателей и пожарных, но и всё необходимое для работы снаряжение и оборудование, в том числе квадроциклы, лопаты, ранцевые огнетушители», — сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук, ежегодно в осенний период на островах краевого центра, где расположены в основном дачные участки, возрастает риск возникновения ландшафтных пожаров. В этом году устойчивый снег обещают в ноябре, а до этого времени риск возгораний сохраняется. Именно поэтому для осуществления мониторинга и своевременного реагирования на возможные случаи горения сухой растительности на Большом Уссурийском и Кабельном начали работу пожарные посты МЧС России. Опыт прошлых лет показывает их необходимость.
Наряду с мониторингом обстановки, сотрудники МЧС России будут проводить профилактическую работу с дачниками и жителями островных территорий, напоминать о правилах безопасности. Кроме того, находясь рядом, смогут быстро оказать помощь в экстренной ситуации. Дежурство пожарных и спасателей продлится до стабилизации пожароопасной обстановки.
«При угрозе крупных пожаров группировка может быть усилена дополнительным личным составом и оборудованием», — добавил Алексей Петрук.
Однако этого не потребуется, если жители и гости островов будут соблюдать требования особого противопожарного режима, действующего на территории Хабаровска. Чаще всего ландшафтный (природный) пожар — это не стихийно возникающий огонь, а результат небрежности людей: дачников, отдыхающих, рыбаков. Непотушенный костёр, сжигание травы и мусора на своём участке, брошенный окурок