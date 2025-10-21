На островах Хабаровска выставили временные пожарные посты

Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук, ежегодно в осенний период на островах краевого центра, где расположены в основном дачные участки, возрастает риск возникновения ландшафтных пожаров. В этом году устойчивый снег обещают в ноябре, а до этого времени риск возгораний сохраняется. Именно поэтому для осуществления мониторинга и своевременного реагирования на возможные случаи горения сухой растительности на Большом Уссурийском и Кабельном начали работу пожарные посты МЧС России. Опыт прошлых лет показывает их необходимость.