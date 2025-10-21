В Омске ФНС с 1 ноября 2025 года сможет списывать долги без суда

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) получит полномочия на прямое взыскание долгов с граждан без необходимости обращения в суд. Об этом в беседе с RT рассказала Екатерина Романова, исполнительный директор Профессиональной юридической группы «АИД».
По её словам, нововведение касается физических лиц, которые не оплатили налоги на имущество, землю, транспорт или НДФЛ, указанные в уведомлениях ФНС. Если ранее налоговая служба должна была обращаться в суд, ждать исполнительного листа и только потом передавать дело судебным приставам, то теперь процесс станет значительно быстрее и проще.
Механизм будет следующим: ФНС будет выносить решение о взыскании долга, размещать его в специальном реестре, а через семь дней отправлять поручение в банки. Банк будет обязан исполнить это поручение, как исполнительный документ, и списать деньги с банковского счёта должника в пользу бюджета.
Граждане будут уведомлены о взыскании через личный кабинет ФНС или через портал «Госуслуг». Если на счёте должника не будет достаточно средств, налоговая сможет взыскать деньги с наличных средств или имущества, однако для этого нужно будет соблюдать всю процедуру, установленную законодательством. Автоматическому списанию подлежат деньги на счетах в рублях, иностранной валюте, электронных кошельках, а также на счетах в цифровом рубле и обезличенных металлических счетах.
Однако существуют и ограничения: нельзя будет списывать имущество, необходимое для повседневной жизни, а также социальные выплаты, которые защищены законом.
Если гражданин считает, что налог был начислен неправомерно, он может подать жалобу или возражение. В этом случае взыскание будет происходить только через суд, и ФНС не сможет списывать средства без судебного решения. Но если жалоб не поступит, решение вступит в силу, и процесс пойдёт без участия приставов.
Юрист также рекомендует тем, у кого есть налоговые долги, заранее проверить свои уведомления в личном кабинете ФНС, сверить суммы начислений и по возможности погасить задолженность до того, как начнётся автоматическое списание средств.