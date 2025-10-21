В Омске ФНС с 1 ноября 2025 года сможет списывать долги без суда

Граждане будут уведомлены о взыскании через личный кабинет ФНС или через портал «Госуслуг». Если на счёте должника не будет достаточно средств, налоговая сможет взыскать деньги с наличных средств или имущества, однако для этого нужно будет соблюдать всю процедуру, установленную законодательством. Автоматическому списанию подлежат деньги на счетах в рублях, иностранной валюте, электронных кошельках, а также на счетах в цифровом рубле и обезличенных металлических счетах.